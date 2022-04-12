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11 апреля 22, 23:11
Канцлер Австрии о переговорах с Путиным:Разговор был жестким
Канцлер Австрии
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Встреча между канцлером Австрии Карлом Нехаммером и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве "не была дружественным визитом"

Встреча между канцлером Австрии Карлом Нехаммером и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве "не была дружественным визитом", заявил Нехаммер после переговоров. Об этом сообщает CNN.

"Это не дружественный визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской агрессивной войной", — сказал канцлер, добавив, что разговор был "очень прямым, открытым и жестким".

Нехаммер сказал, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что "в войне есть только проигравшие с обеих сторон". По его словам, этими переговорами он надеялся помочь положить конец войне или улучшить условия для гражданского населения Украины.

"Я говорил о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Я также недвусмысленно заявил президенту Путину, что санкции против России останутся в силе и будут продолжать ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди", — сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии отметил, что, по его мнению, "нет альтернативы поиску прямых переговоров и с Россией, несмотря на все очень большие разногласия".

"Я также дал понять президенту России, что крайне необходимы гуманитарные коридоры для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также для вывоза женщин, детей и раненых", – сказал Нехаммер.

Он сообщил, что проинформирует о переговорах европейских партнеров и обсудит с ними дальнейшие шаги.

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liga.net
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