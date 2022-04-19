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19 апреля 22, 20:03
Румыния меняет законодательство из-за войны в Украине
Румыния
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После утверждения указа Минобороны Румыния сможет поставлять вооружения союзным и партнерским странам НАТО.

Румыния готовится передать Украине вооредуние советского образца из резервов системы национальной обороны. Об этом пишет местное издание Romania Liberta со ссылкой на чрезвычайный указ министерства обороны Румынии.  

Указ внесет изменения в правительственное постановление от 1998 года, регулирующее, в том числе, поставки за границу вооружений, предназначеных для национальной обороны. 

В тексте указа обозначено, что поставки вооружения необходимы в контексте военного вторжения России в Украину. 

После утверждения указа Румыния сможет поставлять вооружения союзным и партнерским странам НАТО. Украина – страна-партнер НАТО. 

"Скорее всего, Украине будет предложено оружие производства бывшего СССР , которым украинские военные прекрасно умеют пользоваться", – предполагают в Romania Liberta.
liga.net
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