Украину пригласили на саммит Большой двадцатки

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Зеленский написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он поблагодарил индонезийского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в частности, за четкую позицию в ООН. Также президенты обсудили проблематику продовольственной безопасности.

"Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – добавил Зеленский.

Саммит G20 запланирован на 15 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.





22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки. Президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал. За исключение РФ из G20 также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.





20 апреля министры финансов стран-членов G20 покинули закрытое заседание в Вашингтоне после того, как начал выступать российский делегат.