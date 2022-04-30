Поможет ли ленд-лиз для Украины победить Россию?

Ночью по киевскому времени 28 апреля Палата представителей США поддержала внедрение программы ленд-лиза для Украины и защиты демократии в Украине, тем самым возродив программу поставки оборудования времен Второй мировой войны.

Что это значит и как Киеву добиться быстрого снабжения оружием, чтобы уменьшить потери среди военных?

Во-первых, принятый закон кардинально изменяет характер выделения помощи Украине. Он позволит без промедления передавать Киеву необходимую помощь в виде оружия или оборудования. Обычно, за помощь другим государствам в США отвечает законодательная власть, то есть Конгресс принимает оборонный бюджет, в котором предусмотрена та или иная сумма оборонной и экономической помощи.

Поэтому, когда президент США Джо Байден обращается в Конгресс за дополнительными $33 млрд, он просит их именно у двухпалатного Конгресса. А он заседает сессионно, мягко говоря, не каждый день.

Впервые ленд-лиз применяли при президенте Франклине Рузвельте, который, несмотря на действовавший тогда акт о нейтралитете, был сторонником именно такого распределения помощи союзникам со стороны Штатов.

В 1940-х большую часть получили Великобритания и СССР, а тогдашние $50 млрд, что эквивалентны сегодняшним $650 млрд, составили общий бюджет программы. Вряд ли можно надеяться на такую сумму сейчас. К тому же администрация Байдена уже выделила около $20 млрд, а запросила еще $33 млрд в помощь Украине.

Важно понимать, что историческая аналогия здесь не просто имеет смысл, а может быть выгодна Украине с точки зрения экономики.

Ленд-лиз – не бесплатная, но выгодная Украине помощь со стороны США, не больше, не меньше. Даже в самом названии кроется содержание программы. Америка ссудит Украине то, что сможет. А Украина, если техника уцелеет, отдаст или заплатит за нее.

И если будет иметь место эта историческая аналогия, по договоренности двух администраций, это будет лучший сценарий для Киева. Ведь идея программы заключается не в том, чтобы предоставить бесплатно Украине все оружие и имеющееся военное оборудование, а одолжить партнеру необходимое, но тот потом вернет, если эта техника уцелеет полностью, или заплатит за нее. Здесь есть место для переговоров.

Важно, что за разрушенную и поврежденную технику не приходится платить во время Второй мировой. И это тот механизм, на применении которого Киеву следует настаивать максимально корректно.

Желательно еще был бы следующий результат: чтобы эти же средства, которые Вашингтон предоставит Киеву в рамках оборонной помощи, были использованы на приобретение того вида вооружения, которое США по тем или иным причинам не может передать бесплатно.

Также позитивом является то, что принятый закон де-факто рамочный. То есть он наделяет президента США как главу исполнительной власти в США полномочиями вступать в переговоры с Украиной по заключению договоров о поставке оружия, но не определяет конкретные виды.

То есть законодательно у администрации нет ограничений поставлять исключительно один вид оружия или оборудования, и не более.

В подтверждение гибкости и возможности оперативно выработать механизмы взаимодействия можно утверждать, что даже Бюджетный офис Конгресса не до конца понимает, каким образом будет происходить финансирование программы.

Поэтому оставляет огромное место для маневра и переговоров.

Теперь уже от характера войны и умений официального Киева убеждать Вашингтон в необходимости поставки оборудования зависит скорость и количество выделенной помощи.

Владислав Фарапонов



