Росія змінила командувача вторгнення в Україну - NYT

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

На початку квітня багато російських та західних ЗМІ стверджували, що генерал Дворніков прийняв командування російськими військами в Україні. За однією з версій, єдиного керівника різні угруповання до цього не мали.

За словами американських офіційних осіб, насамперед генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та сухопутні підрозділи координувати свої атаки. Але його не бачили впродовж останніх двох тижнів, що змусило деяких чиновників замислитися про те, чи він відповідає за військові дії.

60-річний генерал армії Олександр Дворніков з 2016 року є командувачем військ Південного військового округу. У 2015-2016 роках він командував угрупуванням російських військ у Сирії.

Зазначимо, що російська влада ніколи не називала імен людей, які особисто управляли військами під час "спецоперації".

Офіційних повідомлень про призначення командирів будь-якого рівня у зв'язку з війною в Україні не поширювалося. Найвищим військовим, який регулярно публічно пояснює росіянам, що відбувається в Україні, є командувач військами Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

Нагадаємо, що американська влада не бачить ознак швидкого закінчення війни в Україні і вважає, що бойові дії можуть тривати "ще багато місяців". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.