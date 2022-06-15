Байден о плане альтернативного экспорта зерна из Украины

Президент США Джо Байден рассказал об альтернативном плане транспортировки зерна из Украины. На границах Украины, в частности в Польше, будут построены временные элеваторы, куда сельхозпродукцию будут доставлять по железной дороге. Об этом он сказал на съезде объединения профсоюзов в Филадельфии.

Байден обвинил российского диктатора Владимира Путина в росте цен на продукты питания в США.

Он предупредил, что реализация плана создания новой инфраструктуры, которая поможет доставить больше украинской пшеницы на мировые рынки, "требует времени".

"Я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести на рынок 20 миллионов тонн зерна, заблокированного в Украине, чтобы помочь снизить цены на продовольствие", — сказал Байден в своем выступлении.

По его словам, этот альтернативный экспорт осложняется тем, что украинские железные дороги используют другую ширину колеи, чем дороги в соседних странах.

Чтобы обойти эту проблему, будут построены временные хранилища зерна на границах Украины, в том числе в Польше. Далее автомобили доставят зерно на морские судна, которые развезут его по миру.