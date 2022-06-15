Генштаб: На границе – до семи батальонов армии Беларуси

Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Помимо этого, на севере и северо-востоке Украине угрожают сами российские оккупанты. В Сумской области враг обстрелял из России гражданскую инфраструктуру в районах сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск, также вел воздушную разведку вблизи Серединой Буды.

На Харьковском направлении подразделения врага при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск сил обороны Украины к границе.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка, нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового.

В районе села Рубежное в Волчанском районе области идут бои.

26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО на это ответили, сказав, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен".