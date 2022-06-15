Генштаб: На границе – до семи батальонов армии Беларуси

Армия подконтрольной режиму Александра Лукашенко Беларуси оборудует позиции и ведет разведку вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях этим занимаются до семи батальонов ВС Беларуси.
Как и прежде, сохраняется угроза новых ракетных и авиационных ударов с территории этой страны-союзницы РФ, добавили в Генштабе.СПРАВКА.
Помимо этого, на севере и северо-востоке Украине угрожают сами российские оккупанты. В Сумской области враг обстрелял из России гражданскую инфраструктуру в районах сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск, также вел воздушную разведку вблизи Серединой Буды.
На Харьковском направлении подразделения врага при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск сил обороны Украины к границе.
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка, нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового.
В районе села Рубежное в Волчанском районе области идут бои.26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО на это ответили, сказав, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен".