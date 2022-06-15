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15 июня 22, 12:02
Генштаб: На границе – до семи батальонов армии Беларуси
Беларусь
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На Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси

Армия подконтрольной режиму Александра Лукашенко Беларуси оборудует позиции и ведет разведку вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях этим занимаются до семи батальонов ВС Беларуси.

Как и прежде, сохраняется угроза новых ракетных и авиационных ударов с территории этой страны-союзницы РФ, добавили в Генштабе.

СПРАВКА. 

24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева. 

Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. Была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Помимо этого, на севере и северо-востоке Украине угрожают сами российские оккупанты. В Сумской области враг обстрелял из России гражданскую инфраструктуру в районах сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск, также вел воздушную разведку вблизи Серединой Буды.

На Харьковском направлении подразделения врага при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск сил обороны Украины к границе.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка, нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового.

В районе села Рубежное в Волчанском районе области идут бои.

26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО на это ответили, сказав, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен". 

7 июня в Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время. В начале лета президент Зеленский сказал, что аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси.

13 июня на Банковой признались, что готовились к масштабным боям на Донбассе, но не ожидали наступления из Беларуси.


liga.net
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