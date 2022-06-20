Всемирный совет церквей решил отправить делегацию к Кириллу

Всемирный совет церквей (ВСЦ) назвал вторжение России в Украину "ужасным провалом дипломатии, ответственности и соблюдения международного права" и осудил войну РФ против Украины. Соответствующее заявление было опубликовано после заседания центрального комитета Всемирного совета церквей в Женеве 15-18 июня.

ВСЦ направит исполняющего обязанности генсека протоиерея Иоанна Саука (Румынская Православная Церковь) с делегацией в Киев и Москву, чтобы встретиться с руководством местных церквей и "определить, что способствует миру, и что необходимо, чтобы призвать правительства к немедленному прекращению огня и мирным переговорам".

Центральный комитет совета высказал "серьезные опасения" касательно использования религии для оправдания или поддержки войны, поскольку это "резко контрастирует с христианским призывом быть миротворцами". Необходим свежий и критический анализ христианской веры в ее отношении к политике, нации и национализму, заявили в ВСЦ. Они также призвали украинских и российских церковных деятелей противостоять "продолжающимся смертям и разрушениям".

Война со всеми последствиями, которые она влечет за собой, несовместима с самой природой и волей Бога для человечества и противоречит основным христианским принципам, заявили в совете.

Центральный комитет ВСЦ призвал все стороны в конфликте уважать принципы международного гуманитарного права, в частности, по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также гуманного отношения к военнопленным.

Также совет настоял на необходимости обмена военнопленными и телами погибших солдат между двумя сторонами.



