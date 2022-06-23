В Брюсселе стартует исторический для Украины саммит ЕС

Сегодня, 23 июня, в Брюсселе стартует саммит лидеров Евросоюза, на котором Украина может официально получить статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета ЕС.
Начало сегодняшнего заседания запланировано на 16:00 по Киеву. На нем лидеры планируют обсудить такие темы: расширенная Европа; Украина; заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии; экономические вопросы; будущее Европы; внешние связи.
В блоках об Украине будут обсуждаться: война против РФ, российская блокада экспорта украинского зерна, дальнейшая экономическая, военно-политическая и гуманитарная поддержка Киева.
Также президент Евросовета Шарль Мишель предложит предоставить статус кандидатов Украине и Молдове, как это раньше рекомендовала сделать Еврокомиссия. Кроме того, он предложит признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии лежит в ЕС.
Расписание саммита будет таким:
Четверг, 23 июня:
15:00. Прибытие и встреча членов Евросовета.
16:00. Обмен мнениями с главой Европарламента Робертой Метсолой.
16:30. Рабочая сессия.
20.30. Рабочий ужин.
Точное время пока неизвестно – пресс-конференция.
Пятница, 24 июня:
09:00. Прибытие, пресс-подходы.
10:00. Рабочая сессия.
Точное время пока неизвестно – совместная пресс-конференция Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона.
Также утром, 23 июня, перед заседанием Евросовета лидеры ЕС встретятся с лидерами стран Западных Балкан.17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове. В МИД Франции заявили, что в ЕС достигли полного консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата. В случае получения статуса кандидата Украина должна будет выполнить условия, связанные с реформами, чтобы начать переговоры с ЕС о вступлении. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о намерении выполнить все условия до конца года.