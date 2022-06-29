Когда Швеция и Финляндия могут войти в НАТО?

29 июня на саммите в Мадриде страны-члены НАТО примут решение, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в альянс. В случае положительного решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах 30 нынешних стран НАТО. Об этом журналистам сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

Столтенберг заявил о своей уверенности в том, что Финляндия и Швеция смогут успешно вступить в НАТО после того, как Турция подписала меморандум о взаимопонимании со Швецией и Финляндией.

"Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое прокладывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором рассматриваются проблемы Турции, в том числе в отношении экспорта оружия и борьбы с терроризмом", – сказал Столтенберг.

29 июня союзные лидеры решат, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в НАТО, сказал он, добавив, что после решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах стран НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение Турции поддержать заявки Финляндии и Швеции, назвав это "фантастической новостью".

"Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий альянс сильнее и безопаснее", – написал Джонсон в Twitter.

Ранее дипломаты НАТО говорили Reuters, что ратификация новых членов может занять год, так как законодательные органы всех 30 нынешних членов должны утвердить новых кандидатов.