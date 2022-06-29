Когда Швеция и Финляндия могут войти в НАТО?

29 июня на саммите в Мадриде страны-члены НАТО примут решение, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в альянс. В случае положительного решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах 30 нынешних стран НАТО. Об этом журналистам сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает CNN.
Столтенберг заявил о своей уверенности в том, что Финляндия и Швеция смогут успешно вступить в НАТО после того, как Турция подписала меморандум о взаимопонимании со Швецией и Финляндией.
"Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое прокладывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором рассматриваются проблемы Турции, в том числе в отношении экспорта оружия и борьбы с терроризмом", – сказал Столтенберг.
29 июня союзные лидеры решат, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в НАТО, сказал он, добавив, что после решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах стран НАТО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение Турции поддержать заявки Финляндии и Швеции, назвав это "фантастической новостью".
"Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий альянс сильнее и безопаснее", – написал Джонсон в Twitter.
Ранее дипломаты НАТО говорили Reuters, что ратификация новых членов может занять год, так как законодательные органы всех 30 нынешних членов должны утвердить новых кандидатов.Турция на Мадридском саммите НАТО на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса. Соответствующий трехсторонний меморандум подписали 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции