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2 июля 22, 14:17
Румыния предлагает помощь пострадавшим в Сергеевке
Богдан Ауреску
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Румыния предлагает помощь пострадавшим от ракетного удара РФ по Сергеевке

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния готова помочь жертвам российского ракетного обстрела Сергеевки в Одесской области. Об этом сообщает издание Digi24.ro.

Министр сказал это в связи с тем, что при ракетном обстреле погиб один и пострадали пять сотрудников детского реабилитационного центра правительства Молдовы в Сергеевке. 

Ауреску заявил, что атака России на гражданские объекты в Одесской области "это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права, еще одно грубое нарушение правил ведения войны". 

Он подчеркнул, что нанесенный Россией ракетный удар "еще раз подтверждает, что это война не только незаконная, но и аморальная, и что она должна быть закончена как можно скорее".

Министр отметил, что власти Румынии обсуждают с Кишиневом, чем и как они могут помочь пострадавшим сотрудникам реабилитационного центра.

1 июля Россия нанесла ночной ракетный удар по жилым домам курортного поселка Сергеевка Одесской области. При этой атаке, по неокончательным данным, 21 человек погиб и около 40 пострадали.
liga.net
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