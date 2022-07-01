Ночной удар России по жилым домам под Одессой: 18 погибших

18 человек погибли и 31 пострадал в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области.





По данным спасателей, произошло частичное разрушение трех- и четырехэтажного зданий баз отдыха, а также девятиэтажного жилого дома. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд – упали все девять этажей.





В пристроенном к многоэтажке магазине случился пожар.





В девятиэтажном здании по состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них три ребенка). Спасатели вытащили из-под завалов семь человек, из них три ребенка. Работы там продолжаются.

На базе отдыха на то же время погибли трое, включая ребенка, и пострадал один человек. Работы там также продолжаются.





ОБНОВЛЕНО в 07:55. Военные заявили, что удар наносили самолеты Ту-22 с направления Черного моря тремя ракетами Х-22. Попали в многоквартирный дом и две базы отдыха. На 05:30 утра оказана помощь 31 пострадавшему, среди которых четыре ребенка и беременная женщина. Тяжелые раненые госпитализированы.







