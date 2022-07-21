Премьер-министр Италии Марио Драги отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения, чтобы спасти правительство национального единства от краха. Об этом сообщает BBC.

В своем выступлении в Сенате Драги заявил, что мобилизацию итальянцев, которые хотели бы, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил общественность, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мир спорта за "незаслуженные" призывы оставаться на посту премьера.

Теперь Драги предстоит голосование по вотуму доверия. Он попросил Сенат Италии поддержать его.

Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение — "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".





Будущее правительства Драги было поставлено под вопрос после того, как партнер по коалиции Five Star отказался от участия в голосовании по вотуму доверия правительству.





Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что правительственный кризис в его стране угрожают лишить Украину жизненно важной военной поддержки ее борьбы против вторжения России.