Премьер-министр Италии Марио Драги отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения, чтобы спасти правительство национального единства от краха. Об этом сообщает BBC.
В своем выступлении в Сенате Драги заявил, что мобилизацию итальянцев, которые хотели бы, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил общественность, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мир спорта за "незаслуженные" призывы оставаться на посту премьера.
Теперь Драги предстоит голосование по вотуму доверия. Он попросил Сенат Италии поддержать его.
Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение — "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".14 июля Драги заявил, что подал прошение об отставке президенту республики. Однако президент Серджо Маттарелла его отставку не принял.