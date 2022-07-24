Реакция генсека ООН на российские удары по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осуждает" ракетный удар армии России по порту Одессы. РФ должна обязательно выполнять обязательства по непрепятствованию экспорта украинского зерна, говорится в его заявлении на сайте ООН.

"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня по украинскому порту Одесса, о которых сообщалось", – говорится в заявлении.

В ООН добавили, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя четкие обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.

"Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение (обязательств. – Ред.) РФ, Украиной и Турцией является обязательным", – говорится в сообщении.





В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.





Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности.