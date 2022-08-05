ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Сегодня, 4 августа, Совет Евросоюза принял решение ввести ограничительные меры против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Санкции введены в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно сообщению, решение против Януковичей принято "за их роль в подрыве или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства".

В случае Александра Викторовича санкции введены также "за проведение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе".

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.