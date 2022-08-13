Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.59
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 августа 22, 20:55
Параллели между режимами Путина и Гитлера очевидны
Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что между режимом российского диктатора Владимира Путина и Третьим Рейхом есть "очевидные параллели"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что между режимом российского диктатора Владимира Путина и Третим Рейхом есть "очевидные параллели". Об этом она сообщила в интервью Укринформу. 

По ее словам, Германия имеет "особенную позицию" о том, что несет наибольшую ответственность и вину за Вторую Мировую войну

"Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллелях – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", — заявила Фельдгузен в ответ на вопрос, видит ли она параллели между сегодняшней Россией и нацистской Германией 1933-1945 годов. 

Она отметила, что немцы знают об идеях россиян о создании концентрационных лагерей для украинцев и очень много об этом говорят.

СПРАВКА. Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину. При этом черты фашистского режима имеет сам режим Владимира Путина. Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский называл "чушью" обвинение украинского государства в нацизме. 

Обвинения россиян в "нацизме" в адрес Украины – смехотворны, эта болезнь не лечится, заявлял президент Владимир Зеленский. 

Россия не признает суверенитет Украины и не признает украинцев как нацию, а границы и территории Украины для РФ являются условными. РФ совершает в Украине нацизм, терроризм и геноцид, отмечал Зеленский.

Читайте также: МИД РФ показал фото Лаврова и президента Монголии. На переднем плане – свастика
liga.net
Ещё по теме:
Есть два варианта окончания войны России против Украины
Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения
Мир в ожидании 9 мая. Обзор западных медиа
Кулеба назвал 4 элемента победы Украины в войне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Почему "Копенгаген и Рамштайн" не только о деньгах и оружии
noimageПосол Германии про Шредера: Он давно на зарплате у Путина
noimageГлава МАГАТЭ требует допустить экспертов на Запорожскую АЭС
Лента новостей