Параллели между режимами Путина и Гитлера очевидны

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что между режимом российского диктатора Владимира Путина и Третим Рейхом есть "очевидные параллели". Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

По ее словам, Германия имеет "особенную позицию" о том, что несет наибольшую ответственность и вину за Вторую Мировую войну

"Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллелях – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", — заявила Фельдгузен в ответ на вопрос, видит ли она параллели между сегодняшней Россией и нацистской Германией 1933-1945 годов.

Она отметила, что немцы знают об идеях россиян о создании концентрационных лагерей для украинцев и очень много об этом говорят.

СПРАВКА. Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину. При этом черты фашистского режима имеет сам режим Владимира Путина. Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".





Обвинения россиян в "нацизме" в адрес Украины – смехотворны, эта болезнь не лечится, заявлял президент Владимир Зеленский.



