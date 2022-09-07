Трасс встретилась с королевой Елизаветой II: фото

Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Sky News.
Трасс встретилась с королевой в Абердиншире, где последняя проводит свой отпуск.
Во время приема предшественника Трасс Бориса Джонсона монарх приняла его отставку.
Новый премьер пожала руку королеве и получила церемониальное предложение сформировать правительство.5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов. Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.
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