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6 сентября 22, 18:12
Трасс встретилась с королевой Елизаветой II: фото
Трасс , королева Елизавета II
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Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II

Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Sky News.

Трасс встретилась с королевой в Абердиншире, где последняя проводит свой отпуск. 

Во время приема предшественника Трасс Бориса Джонсона  монарх приняла его отставку.

Новый премьер пожала руку королеве и получила церемониальное предложение сформировать правительство. 

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов. Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра. 

Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным. 

Читайте также: Трасс стала премьером Британии. 
liga.net
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