Трасс встретилась с королевой Елизаветой II: фото

Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Sky News.

Трасс встретилась с королевой в Абердиншире, где последняя проводит свой отпуск.

Во время приема предшественника Трасс Бориса Джонсона монарх приняла его отставку.

Новый премьер пожала руку королеве и получила церемониальное предложение сформировать правительство.



