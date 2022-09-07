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7 сентября 22, 13:12
Страны Балтии ограничат въезд россиян по шенгенским визам
Эдгарс Ринкевичс
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Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда по шенгенским визам для граждан России

Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда по шенгенским визам для граждан России. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ринкевичс написал, что страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) в части пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации по шенгенским визам.

Глава МИД отметил, что конкретные решения по изменению режима пересечения границы россиянами будут приниматься национальными правительствами в соответствии с принятыми в каждой стране процедурами и вступят в силу одновременно.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает. 

2 августа в Сейме Польши заявили, что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября.  5 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС. 
liga.net
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