Прямой саботаж:Власти говорят о диверсии на Северных потоках

После получения первых данных о расследовании причин утечек на морских участках газопроводов Северный поток и Северный поток 2 норвежский министр нефти и энергетики Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, а полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж".

Полиция Швеции сообщила, что в связи с утечкой из газопровода Северный поток составила протокол, в котором инцидент квалифицирован как "прямой саботаж". Полиция заявила, что продолжает расследование в сотрудничестве с другими компетентными службами.

Министр нефти и энергетики Норвегии Осланд, который вынужден был из-за аварии на газопроводе прервать визит в Польшу, сообщил медиа, что "правительство, полиция, вооруженные силы Норвегии и операторы норвежского континентального шельфа работают в тесном контакте" и "изучают ситуацию".

По его словам, одной из предпосылок для введения мер повышенной готовности на объектах инфраструктуры норвежского континентального шельфа, были "сообщения об увеличении активности дронов".





Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.





Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.







