Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.25
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 октября 22, 09:23
Маск ответил Зеленскому. Говорит, что поддерживает Украину
Илон Маск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Маск после скандала в Twitter с его высказываниями о войне с Россией заверяет Зеленского, что по-прежнему поддерживает Украину

Американский бизнесмен Илон Маск заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину. Об этом он написал в Twitter.

Маск вчера в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

"Я по-прежнему очень сильно поддерживаю Украину, но убежден, что массированная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру", – ответил президенту Маск.  

Читайте также: В ОП прокомментировали высказывание Маска

Маска раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
liga.net
Ещё по теме:
Илон Маск потроллил главу Роскосмоса: "Батут работает"
Илон Маск о главном условии успешного будущего человечества
Илон Маск опередил Гейтса и Цукерберга в рейтинг богачей
Победители и неудачники 2020 года. Версия Forbes
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ядерная провокация. Ракета КНДР над Японией
noimageВ Дании нашли дроны у газового месторождения в Северном море
noimageПосол рассказала что дала заявка Украины на членство в НАТО
noimageСбитый рейс МАУ: четыре страны призвали Иран к ответу
noimageПосол Израиля ответил Зеленскому на критику
Лента новостей