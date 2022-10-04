Маск ответил Зеленскому. Говорит, что поддерживает Украину

Американский бизнесмен Илон Маск заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину. Об этом он написал в Twitter.

Маск вчера в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

"Я по-прежнему очень сильно поддерживаю Украину, но убежден, что массированная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру", – ответил президенту Маск.

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