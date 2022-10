Илон Маск передумал: помощь Украине не отменяется

Илон Маск передумал: на его странице в Твиттере появилось сообщение о том, что он таки готов продолжать финансовую помощь Украине.

"Черт с ним... хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим финансировать правительство Украины", - написал Маск.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

Напомним, вчера, 14 октября, сообщалось, что Маск решил отказаться от финансирования Starlink в Украине.

В начале октября Маск предложил свою формулу "мира" между Украиной и Россией, которая включает проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН, отказ от Крыма и нейтральный статус.

Предложение бизнесмена вызвало шквал критики, как в украинском обществе, так и за рубежом.