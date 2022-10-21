Премьериада в Великобритании: Лиз Трасс подала в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. С рейтингом в 12%, бунтующей Консервативной партией, лидером которой она была, финансовым кризисом, открытым конфликтом с Банком Англии и министрами, один за другим уходящими вдаль.

Справка.

Где-то на заднем плане должен смеяться ее предшественник Борис Джонсон, человек, благодаря которому она стала премьером и отчасти из-за наследия которого ее кабинет рухнул.

Эта отставка не была такой драматичной, как у Терезы Мэй или такой фантасмагорической, как у Джонсона.

Все произошло ожидаемо и быстро, удар был сильным и тяжелым. Однако ущерб Консервативной партии нанесен колоссальный. После Джонсона и Трасс консерваторы потеряли значительную часть поддержки населения, даже в своих электоральных крепостях.

Если бы выборы прошли сейчас, консерваторы потеряли бы до 70% своих мест в парламенте. В этом и состоит политическая трагедия момента.

В ближайшее время – либо будут объявлены выборы; либо партия снова изберет премьера, готового зайти на второй раунд и попробовать провести этот корабль через шторм грядущей зимы, финансовых неурядиц и экономического кризиса.

Первый вариант плох тем, что проводить выборы перед началом зимнего периода в самый разгар войны в Европе, – это, мягко выражаясь, не самое удачное время. С другой стороны, есть шанс перезапустить систему и ответить на запрос электората.

Второй вариант плох тем, что не гарантирует выхода из кризиса, так как в любом случае Британию надо вести через зиму, и проводить хоть какую-то "шоковую терапию" для решения экономических проблем. А значит, любой новый лидер партии и премьер-министр будет стартовать в крайне сложной и политически токсичной среде, на минималках и с размытым экраном, так сказать. С другой стороны, в случае успеха, консерваторы могут отыграть потерянные позиции до выборов 2024 года.

Иронично, что Элизабет Трасс и Борис Джонсон по сути стали жертвами отложенных эффектов Brexit-а, который они продвигали до самого конца, но который попал на очень неудачное время, и не дал того, на что все рассчитывали.

Пандемия COVID-19, последствия войны в Украине, энергетический кризис и эффекты Бориса Джонсона стали завершающими ударами.

Илия Куса



