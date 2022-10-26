На саммите Крымской платформы приняли резолюцию

Парламентский саммит международной Крымской платформы принял решение о создании постоянно действующего межпарламентского комитета. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам саммита, состоявшегося в хорватском Загребе во вторник, 25 октября.

Согласно резолюции, комитет сможет предоставлять экспертизу национальным и международным партнерам, информировать на национальных и на международных площадках о реальной ситуации во временно оккупированном РФ Крыму.

Также планируется разработать действенный механизм выработки возможных общих позиций для представления на межпарламентских ассамблеях и подготовки общих документов по вопросам безопасности, прав человека, культурного наследия, угроз окружающей среде, вызванных временной оккупацией Крыма.

Саммит призвал РФ "немедленно прекратить продолжающиеся усилия изменить демографическую структуру временно оккупированного Крыма путем переселения российских граждан".

Кроме того, в резолюции говорится о дальнейшей политической, дипломатической, гуманитарной, финансовой и другой поддержке Украины, как жертвы российской агрессии.

"Участники заявляют, что они намерены... работать с международными парламентскими ассамблеями, такими как Европейский парламент, парламентские Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Черноморского экономического сотрудничества и Арабский парламент с целью принятия решений, направленных на деоккупацию Крыма и города Севастополь, а также восстановление территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Напомним, что на саммите в режиме онлайн выступил президент Владимир Зеленский, заявив, что возвращение украинского флага в Крым будет означать приход на полуостров обычных для Европы "нормальностей".