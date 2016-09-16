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Наука
15 сентября 16, 10:59
Минимальные порции алкоголя опасны для здоровья
алкоголь,вино
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По мнению ученых, они вредны для сердца.

Группа американских ученых установила, что минимальные порции алкоголя, вопреки распространенным мифам о своей пользе, могут быть опасными для здоровья. Полный текст исследования был опубликован в издании Journal of the American Heart Association.

Специалисты отметили, что ежедневное употребление по 10 граммов алкоголя связано с увеличением риска развития фибрилляции предсердий на 5 процентов. При этом дополнительные 10 граммов спиртного напитка провоцируют расширение левого предсердия на 0,16 миллиметра.

Сообщается, что в основу исследования положены данные 5220 респондентов, из которых 54 процента являются женщинами в возрасте около 56 лет.
Все участники исследования были подвергнуты электрокардиографическому обследованию. В итоге в 1088 случаях из 17 659 медики выявили фибрилляции предсердий.

Ученые заявляют, что уменьшить риски развития сердечных заболеваний можно либо сокращением потребления алкоголя, либо отказом от него.
Ранее сообщалось, что биологи заявили об опасности марихуаны для мозга.
Korrespondent
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