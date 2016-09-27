Львицы-лесбиянки отращивают гриву, спариваются друг с другом

В одном из национальных парков Ботсваны сразу пять львиц демонстрируют поведение, свойственное самцам, и даже отрастили пышные гривы. Об этом заявили ученые из Университета Сассекс в статье в African Journal of Ecology.

Самки стали громко реветь и пытались спариваться с другими особями своего пола. Зафиксирован случай, когда одна из них убила двух детенышей, что характерное исключительно для самцов.

Ученые начали исследовать этих маскулинных самок в 2014 году и теперь впервые опубликовали результаты. Детально было изучено поведение самки SaF05.

"Когда соседний прайд похитил у SaF05 зебру, та, отобрала ее и убила двух детенышей", - рассказал автор работы.

Если остальные самки с гривами пытались спариваться с самцами, то эта выбирает как самцов, так и самок.





По мнению ученых, происходящее может быть связано с излишком тестостерона в крови этих самок, гормональный сбой мог произойти еще на этапе внутриутробного развития. Известно, что за восемь лет SaF05 ни разу не приносила потомство.





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