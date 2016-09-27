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Новости
Наука
26 сентября 16, 16:36
Львицы-лесбиянки отращивают гриву, спариваются друг с другом
Львицы-лесбиянки
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Самки демонстрируют нехарактерное поведение и пытаются спариваться с другими львицами.
Самки демонстрируют нехарактерное поведение и пытаются спариваться с другими львицами.

В одном из национальных парков Ботсваны сразу пять львиц демонстрируют поведение, свойственное самцам, и даже отрастили пышные гривы. Об этом заявили ученые из Университета Сассекс в статье в African Journal of Ecology.

Самки стали громко реветь и пытались спариваться с другими особями своего пола. Зафиксирован случай, когда одна из них убила двух детенышей, что характерное исключительно для самцов.

Ученые начали исследовать этих маскулинных самок в 2014 году и теперь впервые опубликовали результаты. Детально было изучено поведение самки SaF05.
 
"Когда соседний прайд похитил у SaF05 зебру, та, отобрала ее и убила двух детенышей", - рассказал автор работы.
 
Если остальные самки с гривами пытались спариваться с самцами, то эта выбирает как самцов, так и самок.

По мнению ученых, происходящее может быть связано с излишком тестостерона в крови этих самок, гормональный сбой мог произойти еще на этапе внутриутробного развития. Известно, что за восемь лет SaF05 ни разу не приносила потомство.

В прошлом году сообщалось, что популяция индийских львов выросла более чем на четверть.

В апреле этого года специалисты по охране природы сообщили о первом за несколько десятков лет случае роста популяции тигров в мире. 

А считавшийся вымершим сайлюгемский медведь попал в фотоловушку на территории национального парка в Республике Алтай.
Korrespondent
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