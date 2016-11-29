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Новости
Наука
29 ноября 16, 11:59
В Бельгии усталость от работы признана болезнью
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По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель страны.
По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель страны.

Власти Бельгии официально признали заболеванием "выгорание" на работе. Согласно статистике, ежегодно по этой причине к врачам обращаются до десяти тысяч человек, сообщает Le Soir.

Так, в конце ноября хроническую усталость от трудовой деятельностью и термин "выгорание на работе" признала министр здравоохранения страны Магги Де Блок.

Проблема психологического переутомления на работе в последнее время приобрела угрожающие масштабы. В 2015 году более 8,2 тысячи человек брали отпуска или отгулы именно из-за хронической усталости от трудовой деятельности.

По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель Бельгии. В состоянии "выгорания" человек утрачивает мотивацию и жизненные силы, ненавидит свой образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Австралии легализовали марихуану для больных.
Korrespondent
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