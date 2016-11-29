В Бельгии усталость от работы признана болезнью

Власти Бельгии официально признали заболеванием "выгорание" на работе. Согласно статистике, ежегодно по этой причине к врачам обращаются до десяти тысяч человек, сообщает Le Soir.

Так, в конце ноября хроническую усталость от трудовой деятельностью и термин "выгорание на работе" признала министр здравоохранения страны Магги Де Блок.

Проблема психологического переутомления на работе в последнее время приобрела угрожающие масштабы. В 2015 году более 8,2 тысячи человек брали отпуска или отгулы именно из-за хронической усталости от трудовой деятельности.

По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель Бельгии. В состоянии "выгорания" человек утрачивает мотивацию и жизненные силы, ненавидит свой образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Австралии легализовали марихуану для больных.