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Наука
5 декабря 16, 13:00
В NASA обнаржуили новую галактику из синих звезд
галактика
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Ученые NASA обнаружили новую галактику, которая называется IC 3583, она состоит из синих звезд и относится к категории "неправильных" из-за своей формы.

Об этом сообщается на сайте NASA. Новая галактика была обнаружена при помощи телескопа Хаббл. Она располагается в 30 миллионных световых лет от Земли.

Появления скопление синих звезд может произойти в результате неизвестного глобального явления, например – взрыва. Галактика IC 3583 представляет собой структуру с перемычками, которая характерна для многих спиральных и "неправильных" галактик.

Такую же форму имеют галактики Малое и Большое Магеллановы Облака.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ученые обнаружили самую яркую галактику во Вселенной.
URA-Inform
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