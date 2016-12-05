В NASA обнаржуили новую галактику из синих звезд

Об этом сообщается на сайте NASA. Новая галактика была обнаружена при помощи телескопа Хаббл. Она располагается в 30 миллионных световых лет от Земли.

Появления скопление синих звезд может произойти в результате неизвестного глобального явления, например – взрыва. Галактика IC 3583 представляет собой структуру с перемычками, которая характерна для многих спиральных и "неправильных" галактик.

Такую же форму имеют галактики Малое и Большое Магеллановы Облака.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ученые обнаружили самую яркую галактику во Вселенной.