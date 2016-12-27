Китай готовит запуск первого зонда на Марс

Китайские власти к 2020 году планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов.

Китай уже запустил свою вторую экспериментальную космическую лабораторию и планирует вывести постоянную космическую станцию на орбиту к 2020 году. Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправка аппарата к Марсу.





Согласно опубликованному документу, полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Главной миссией спускаемого аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.





Кроме того, зонд позволит получить новые данные о Юпитере.

Отметим, к 2020 году на Марс планируют приземлиться сразу четыре международные беспилотные миссии.



