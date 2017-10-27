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26 октября 17, 20:58
Ученые приравняли вред от сидячей работы к курению
усталость
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Исследователи посчитали, что три часа сидячей работы в день сокращают жизнь человека на два года, приравняв вред от сидячей работы к курению
Американские ученые посчитали, что три часа сидячей работы в день сокращают продолжительность жизнь на два года. К такому выводу пришли врачи из Пеннингтонского биомедицинского центра, сообщает портал «Медновости».

Если человек не курит, есть здоровую пищу, тренируется не меньше 150 минут в неделю, но работает сидя более трех часов, то продолжительность жизни уменьшится на два года.

Ученые объединили данные о 167 тыс. человек. В расчет принимались только здоровые люди без серьезных хронических заболеваний. Оказалось, что сидячий отдых или работа отражается на продолжительности жизни так же сильно, как курение. Вред от малоподвижного образа жизни особенно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Ученые советуют пользоваться любой возможностью, чтобы побольше двигаться во время работы. Например, вставать во время телефонных разговоров, заходить в кабинет к коллегам для личных встреч и делать перерыв каждый час. Также для поддержания сердечно-сосудистой системы врачи рекомендуют не пользоваться лифтом, а чаще ходить по лестнице.

Напомним, что шведские ученые пришли к выводу, что люди, у которых есть дети, живут дольше бездетных.
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