NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга

NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.













По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.







