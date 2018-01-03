Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
2 января 18, 23:04
Найден способ быстро похудеть без физических упражнений
бутерброд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
4/5 (2 голоса)
Исследователи разработали простой способ потерять до 30 процентов веса
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30 процентов веса. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Испытания на мышах показали, что потеря веса начинается на пятый день ношения пластыря.

Напомним, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов для тех, кто слишком много съел в праздничные дни. 

Кроме этого, мы писали, что ведущий специалист по гастроэнтерологии и иммунологии Эрана Элинава из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле предложил использовать для похудения измерения сахара в крови. Это позволит понять, как организм реагирует на то, что вы обычно едите, утверждает израильский ученый.


Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
На Северном флоте пройдут испытания нового вертолета
В Казахстане прошли испытания противоракеты системы ПРО
Начались испытания нового противолодочного вертолета
НАТО испытало систему ПВО на Крите
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга
noimageУникальный метод похудения предложен учеными
noimageСамые популярные снимки космоса показало NASA (ВИДЕО)
noimageНазван легкий способ замедлить старение
noimageВ США создали лекарство, которое «идеально» подавляет ВИЧ
Лента новостей