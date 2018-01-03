Найден способ быстро похудеть без физических упражнений

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30 процентов веса. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Small Methods.





Специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Испытания на мышах показали, что потеря веса начинается на пятый день ношения пластыря.





Напомним, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов для тех, кто слишком много съел в праздничные дни.





Кроме этого, мы писали, что ведущий специалист по гастроэнтерологии и иммунологии Эрана Элинава из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле предложил использовать для похудения измерения сахара в крови. Это позволит понять, как организм реагирует на то, что вы обычно едите, утверждает израильский ученый.







