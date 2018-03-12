Врач рассказал, как смартфоны разрушают мозг

Привычка постоянно следить за почтой и аккаунтами в соцсетях на смартфоне отрицательно влияет на работу мозга. Это приводит к стрессу и даже депрессиям, заявил порталу Business Insider эндокринолог Роберт Ластиг.





Привычка проверять уведомления на смартфоне приводит к тому, что мы постоянно находимся в ожидании новых сообщений и из-за этого испытываем стресс. Постоянное напряжение неестественно для человеческого мозга, оно может привести к нарушениям когнитивных функций, объясняет Ластиг. Его данные подтверждаются результатами исследований.





Кроме того, люди, которые пользуются смартфонами, практически живут в режиме многозадачности, а это также неестественно для человека: мозг не может работать эффективно над несколькими задачами одновременно. Согласно исследованиям психологов, мозгу каждый раз требуется несколько десятых секунды, чтобы переключиться на другой раздражитель. Из-за необходимости постоянно переключаться в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, а из-за привычки постоянно получать новую информацию растет уровень гормона дофамина, который отвечает за удовольствие. Вскоре организм привыкает к избытку дофамина, и, если не будет новых «доз» информации, у человека может развиться депрессия.





Врач отмечает, что смартфоны сами по себе не являются злом: проблема заключается в зависимости от них. Чтобы бороться с этим, Ластиг предлагает постепенно сделать постоянную проверку почты и соцсетей невежливым или неприемлемым действием, приравняв его, например, к курению в помещении.



