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Наука
11 марта 18, 19:33
Врач рассказал, как смартфоны разрушают мозг
смартфон
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Привычка часто проверять уведомления на смартфоне приводит к постоянному стрессу, снижению умственной активности и депрессиям, утверждают эндокринологи.
Привычка постоянно следить за почтой и аккаунтами в соцсетях на смартфоне отрицательно влияет на работу мозга. Это приводит к стрессу и даже депрессиям, заявил порталу Business Insider эндокринолог Роберт Ластиг.

Привычка проверять уведомления на смартфоне приводит к тому, что мы постоянно находимся в ожидании новых сообщений и из-за этого испытываем стресс. Постоянное напряжение неестественно для человеческого мозга, оно может привести к нарушениям когнитивных функций, объясняет Ластиг. Его данные подтверждаются результатами исследований.

Кроме того, люди, которые пользуются смартфонами, практически живут в режиме многозадачности, а это также неестественно для человека: мозг не может работать эффективно над несколькими задачами одновременно. Согласно исследованиям психологов, мозгу каждый раз требуется несколько десятых секунды, чтобы переключиться на другой раздражитель. Из-за необходимости постоянно переключаться в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, а из-за привычки постоянно получать новую информацию растет уровень гормона дофамина, который отвечает за удовольствие. Вскоре организм привыкает к избытку дофамина, и, если не будет новых «доз» информации, у человека может развиться депрессия.

Врач отмечает, что смартфоны сами по себе не являются злом: проблема заключается в зависимости от них. Чтобы бороться с этим, Ластиг предлагает постепенно сделать постоянную проверку почты и соцсетей невежливым или неприемлемым действием, приравняв его, например, к курению в помещении.

Источник: ntv.ru/
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