с 14 по 18 марта Украину накроют мощнейшие магнитные бури

В ближайшие две недели Землю накроют магнитные бури.





Уже сегодня, 14 марта, небольшое геомагнитное возмущение начнет активно вмешиваться в планы.





Худеем и бросаем курить







Астрологи говорят, что это очень благоприятный день по Луне, которая перейдет в зодиакальный знак Водолея.





А потому можно использовать стечение обстоятельств для того, чтобы начать очищающую диету или избавиться от вредных привычек.





- Намного сложнее придется в период с 16 по 17 марта, когда ожидается более продолжительная магнитная буря средней интенсивности, - говорит астролог Эмма Литвинова. - Двухдневный период магнитных колебаний, приходящийся на окончание недели, лучше посвятить неспешной повседневной работе, избегая серьезных разговоров и просмотра шокирующих новостей по телевизору.





Мощный всплеск метеорологи прогнозируют на воскресенье, 18 марта. Вследствие солнечной активности произойдет выброс значительного количества плазмы в космос, что почувствуют на себе метеозависимые люди. Впрочем, недомогание будет ощущаться еще раньше.





Конечно, здоровые и молодые люди могут даже и не заметить, что над нами веют "враждебные" вихри магнитных бурь. Однако сердечники, гипертоники и гипотоники, а также люди пожилого возраста довольно часто страдают от солнечной активности.





- Происходит это от того, что магнитные бури изменяют вязкость крови, развивается нехватка кислорода в тканях, возникает опасность образования тромбов, - рассказала семейный врач Ольга Копылова. - Сильные магнитные бури могут вызвать тревожность и подавленное настроение. У маленьких детей неблагоприятное воздействие вспышек на Солнце проявляется в гиперактивности, резкой смене настроения, общей капризности.





Аварии, травмы и поломки





Возмущения магнитного поля делают реакцию медленнее, будто бы "затормаживая" метеочувствительного человека, поэтому повышается риск травм на предприятиях или аварий на дороге. В таких местах нужно быть особенно внимательными.





Страдают от бурь не только люди, но и техника. В дни геомагнитных возмущений наблюдаются проблемы со связью, нарушение работы спутников и электрооборудования.





Еще одна сильная магнитная буря пронесется над нашей планетой в утренние часы, с 9.00 до 11.00, в среду, 21 марта. Особенно остро это геомагнитный всплеск почувствуют люди, страдающие от гипертонических кризов или заболеваний центральной нервной системы.





В следующий раз солнечная активность достигнет своего пика 28–29 марта, когда снова потребуется взять в себя в руки и не тратить свою жизненную энергию на малозначительные события. Сосредоточьте внимание на заботе о здоровье: пользу принесет пища, богатая витаминами, а также горячие настои из целебных трав.









Что делать во время магнитных бурь





- Ограничивайте употребление алкоголя, меньше курите и кушайте жирной еды.

- Если вы заболели в этот период, то ни в коем случае не переносите болезнь на ногах.

Устройте себе больничный и спокойно пролечитесь дома, а иначе могут быть серьезные последствия.

- Если вы управляете машиной, то в этот день старайтесь меньше садиться за руль, ведь ваше внимание может быть рассеянным и могут возникнуть мелкие ДТП.

- Больше проводите время с семьей и делайте то, что помогает вам сохранять спокойствие.

- Конечно же, избегайте любых стрессов, которых, кстати, будет достаточно.









Постарайтесь употреблять как можно больше воды. Также подойдут чаи, компоты, травяные настои, а также один из самых "зимних" напитков - какао. И постарайтесь воздержаться от кофе, крепкого чая и любых бодрящих напитков - этим вы можете перегрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно это относится к времени перед сном - эти напитки только ухудшат ваше самочувствие.











Чтобы справится с зимним похолоданием и магнитными бурями , стоит ложиться чуть-чуть пораньше. Фото: Bibo.kz









