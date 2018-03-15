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15 марта 18, 00:02
с 14 по 18 марта Украину накроют мощнейшие магнитные бури
Магнитные бури
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Они будут вызывать недомогание и тревожность.
В ближайшие две недели Землю накроют магнитные бури. 

Уже сегодня, 14 марта, небольшое геомагнитное возмущение начнет активно вмешиваться в планы. 

Худеем и бросаем курить

Астрологи говорят, что это очень благоприятный день по Луне, которая перейдет в зодиакальный знак Водолея. 

А потому можно использовать стечение обстоятельств для того, чтобы начать очищающую диету или избавиться от вредных привычек.

- Намного сложнее придется в период с 16 по 17 марта, когда ожидается более продолжительная магнитная буря средней интенсивности, - говорит астролог Эмма Литвинова. - Двухдневный период магнитных колебаний, приходящийся на окончание недели, лучше посвятить неспешной повседневной работе, избегая серьезных разговоров и просмотра шокирующих новостей по телевизору.

Мощный всплеск метеорологи прогнозируют на воскресенье, 18 марта. Вследствие солнечной активности произойдет выброс значительного количества плазмы в космос, что почувствуют на себе метеозависимые люди. Впрочем, недомогание будет ощущаться еще раньше.

Конечно, здоровые и молодые люди могут даже и не заметить, что над нами веют "враждебные" вихри магнитных бурь. Однако сердечники, гипертоники и гипотоники, а также люди пожилого возраста довольно часто страдают от солнечной активности.

- Происходит это от того, что магнитные бури изменяют вязкость крови, развивается нехватка кислорода в тканях, возникает опасность образования тромбов, - рассказала семейный врач Ольга Копылова. - Сильные магнитные бури могут вызвать тревожность и подавленное настроение. У маленьких детей неблагоприятное воздействие вспышек на Солнце проявляется в гиперактивности, резкой смене настроения, общей капризности.

Аварии, травмы и поломки

Возмущения магнитного поля делают реакцию медленнее, будто бы "затормаживая" метеочувствительного человека, поэтому повышается риск травм на предприятиях или аварий на дороге. В таких местах нужно быть особенно внимательными.

Страдают от бурь не только люди, но и техника. В дни геомагнитных возмущений наблюдаются проблемы со связью, нарушение работы спутников и электрооборудования.

Еще одна сильная магнитная буря пронесется над нашей планетой в утренние часы, с 9.00 до 11.00, в среду, 21 марта. Особенно остро это геомагнитный всплеск почувствуют люди, страдающие от гипертонических кризов или заболеваний центральной нервной системы.

В следующий раз солнечная активность достигнет своего пика 28–29 марта, когда снова потребуется взять в себя в руки и не тратить свою жизненную энергию на малозначительные события. Сосредоточьте внимание на заботе о здоровье: пользу принесет пища, богатая витаминами, а также горячие настои из целебных трав.  


Что делать во время магнитных бурь

- Ограничивайте употребление алкоголя, меньше курите и кушайте жирной еды.
- Если вы заболели в этот период, то ни в коем случае не переносите болезнь на ногах.
  Устройте себе больничный и спокойно пролечитесь дома, а иначе могут быть серьезные последствия.
- Если вы управляете машиной, то в этот день старайтесь меньше садиться за руль, ведь ваше внимание может быть рассеянным и могут возникнуть мелкие ДТП.
- Больше проводите время с семьей и делайте то, что помогает вам сохранять спокойствие.
- Конечно же, избегайте любых стрессов, которых, кстати, будет достаточно.


Постарайтесь употреблять как можно больше воды. Также подойдут чаи, компоты, травяные настои, а также один из самых "зимних" напитков - какао. И постарайтесь воздержаться от кофе, крепкого чая и любых бодрящих напитков - этим вы можете перегрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно это относится к времени перед сном - эти напитки только ухудшат ваше самочувствие.


Чтобы справится с зимним похолоданием и магнитными бурями , стоит ложиться чуть-чуть пораньше. Фото: Bibo.kz

Источник: kp.ua

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