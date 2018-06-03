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3 июня 18, 11:28
Заболеть от кондиционера нельзя: Супрун развенчала миф
супрун
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Кондиционер — безопасное для человека устройство, и заболеть от него нельзя.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

Симптомы – кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость – могут быть связаны с так называемым синдромом закрытых помещений.

Важно правильно пользоваться кондиционером. Прежде всего, необходимо время от времени проводить чистку фильтров и устройства в целом. Все потому, что грязные фильтры могут способствовать развитию респираторных инфекций.

Не стоит ставить очень низкую температуру, если на улице жарко. Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней. Не сидите под сильной струей воздуха – может возникнуть воспаление мышц и нервов.

Регулярно проводите влажную уборку и время от времени выключайте кондиционер для того, чтобы не пересушить воздух. Также часто проветривайте комнату, когда устройство выключено.
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