Заболеть от кондиционера нельзя: Супрун развенчала миф

Симптомы – кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость – могут быть связаны с так называемым синдромом закрытых помещений.

Важно правильно пользоваться кондиционером. Прежде всего, необходимо время от времени проводить чистку фильтров и устройства в целом. Все потому, что грязные фильтры могут способствовать развитию респираторных инфекций.

Не стоит ставить очень низкую температуру, если на улице жарко. Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней. Не сидите под сильной струей воздуха – может возникнуть воспаление мышц и нервов.

Регулярно проводите влажную уборку и время от времени выключайте кондиционер для того, чтобы не пересушить воздух. Также часто проветривайте комнату, когда устройство выключено.