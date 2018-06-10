Ученые выяснили, какая песня может спасти человеку жизнь

Они обнаружили трек, который имеет чрезвычайную силу. Все знают, что в случаях, когда человеку нужна неотложная помощь, часто практикуется непрямой массаж сердца. И для максимальной эффективности его нужно проводить по определенным правилам и в определенном ритме 100-120 нажатий в минуту.

Как оказалось, поймать нужный темп поможет песня испанской группы Los Del Rio "Macarenа". Ритм трека идеальный - 103 bpm. Теперь меломаны по всему миру смогут помочь человеку в любую минуту и спасти чью-то жизнь.