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11 марта 19, 22:19
Японская диета "ОКНО ПИТАНИЯ" получила Нобелевскую премию
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Как показали исследования, те, кто ест с 8:00 до 20:00, менее здоровы, чем те, кто ест с 8:00 до 14:00, — когда окно питания занимает 6–8 часов, меньше риск заболеть диабетом, анемией или ожирением.
Принцип японской диеты, придуманной ученым Ёсинори Осуми, лежит в интервальном голодании в течение дня. Ученый считает, что когда мы голодаем какое-то время, клетки перерабатывают все старое и ненужное и омолаживаются. 

Этот процесс называется аутофагия. Сегодня мы расскажем, как подобрать систему питания, которая поможет запустить аутофагию, сохранить молодость и привести в порядок вес. 

Как подобрать систему питания, чтобы запустить аутофагию

- Окно питания и что оно означает
- Для чего следует сузить окно питания
- Что такое циркадные ритмы и почему важно время приема пищи
- Как настроить индивидуальный график

Окно питания и что оно означает

Время, в течение которого мы едим, называется окном питания. Тот, кто встает в 7:00 и завтракает через час, открывает «окно» в 8:00 утра. Если ужин попадает на 20:00–22:00, «окно» растягивается до 12–14 часов каждый день.

Раньше считалось, что нужно есть часто и по чуть-чуть, иначе организм начнет запасать жир.

Как показали исследования 2017 года, те, кто ест с 8:00 до 20:00, менее здоровы, чем те, кто ест с 8:00 до 14:00, — когда окно питания занимает 6–8 часов, меньше риск заболеть диабетом, анемией или ожирением.

Для чего следует сузить окно питания

Проводилось много исследований о том, как ограничение окна питания влияет на уровень холестерина, сахара в крови, аппетит и вес. В 2017 году ученые проверили свои гипотезы на людях: сокращали окно до 12, 8, 6 или 4 часов. При этом люди ели то же самое, что и каждый день, не выбирая особые продукты. Количество калорий в контрольных группах было одинаковым.

Сужение окна питания помогает похудеть: организм сжигает больше жира ночью, уменьшается чувство голода и количество потребляемой энергии, повышается метаболическая гибкость.

Маленькое окно питания полезно и для здоровья в целом:

- увеличивается защита от ультрафиолета, рака кожи и старения;
- снижается риск рака груди;
- снижается кровяное давление;
- снижается риск болезней сердца;
- улучшается качество сна.

Что такое циркадные ритмы и почему важно время приема пищи

Важно не только сузить окно питания, но и выбрать правильное время. У каждого организма есть циркадные ритмы: колебания внутренних часов, привязанные к смене дня и ночи.

Утром выбрасывается гормон кортизол, у нас есть энергия и аппетит. Вечером вырабатывается мелатонин: тело готовится ко сну, замедляя внутренние процессы, в том числе пищеварение.

Если есть вечером, сбиваются внутренние часы:

•    утром нет сил — уровень кортизола низкий;
•    днем организм просыпается;
•    вечером уровень кортизола растет, мы голодны и активны, но телу надо спать;
•    в итоге повышается риск диабета, ожирения и депрессии.



Как настроить индивидуальный график

Чтобы настроить биологический ритм, нужно:

- вставать в 6:00–7:00 утра или когда стало светло;
- завтракать через 30–60 минут после пробуждения;
- начинать работу через 2–3 часа после того, как мы встали;
- есть на завтрак больше, чем в обед;
- сузить окно питания до 6–8 часов, не меняя калорийность рациона.

Ученые выяснили: те, кто выбирает плотный завтрак и менее плотный обед, теряют вес быстрее, чем те, кто завтракает мало и обедает много.

Как выглядит примерный график 8-часового «окна»: подъем в 7:00, затем плотный завтрак в 8:00; менее плотный обед в 12:00; после него — ужин в 16:00, а для самых стойких — вариант без ужина.

Возникает возмущение: но как я буду бороться с чувством голода весь вечер? Этот феномен ученые тоже изучили. Оказалось, что гормон голода привязан к циркадным ритмам. 

Пиковые моменты выброса гормона голода — 8:00, 13:00 и 19:00.

После каждого пика, вне зависимости от того, ел человек или просто выпил чай, через 2 часа волна спадает. Это значит, что не стоит доверять чувству голода, который зовет к холодильнику каждые 3 часа. Ученые утверждают, что со временем организм привыкнет к большому перерыву в еде и чувство голода станет слабее. Если же есть часто, чувство голода, наоборот, станет сильнее.

Первое время может быть тяжело сузить окно питания: несколько дней будет непреодолимое желание съесть слона после 19:00. Это время можно пережить, перекусывая овощами или фруктами. Через неделю тело привыкнет, аппетит станет меньше, сон крепче, а настроение по утрам бодрее.


P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир!

Источник: econet.ru
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