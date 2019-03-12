Японская диета "ОКНО ПИТАНИЯ" получила Нобелевскую премию

Принцип японской диеты, придуманной ученым Ёсинори Осуми, лежит в интервальном голодании в течение дня. Ученый считает, что когда мы голодаем какое-то время, клетки перерабатывают все старое и ненужное и омолаживаются.





Этот процесс называется аутофагия. Сегодня мы расскажем, как подобрать систему питания, которая поможет запустить аутофагию, сохранить молодость и привести в порядок вес.





Как подобрать систему питания, чтобы запустить аутофагию





- Окно питания и что оно означает

- Для чего следует сузить окно питания

- Что такое циркадные ритмы и почему важно время приема пищи

- Как настроить индивидуальный график





Окно питания и что оно означает





Время, в течение которого мы едим, называется окном питания. Тот, кто встает в 7:00 и завтракает через час, открывает «окно» в 8:00 утра. Если ужин попадает на 20:00–22:00, «окно» растягивается до 12–14 часов каждый день.





Раньше считалось, что нужно есть часто и по чуть-чуть, иначе организм начнет запасать жир.





Как показали исследования 2017 года, те, кто ест с 8:00 до 20:00, менее здоровы, чем те, кто ест с 8:00 до 14:00, — когда окно питания занимает 6–8 часов, меньше риск заболеть диабетом, анемией или ожирением.





Для чего следует сузить окно питания





Проводилось много исследований о том, как ограничение окна питания влияет на уровень холестерина, сахара в крови, аппетит и вес. В 2017 году ученые проверили свои гипотезы на людях: сокращали окно до 12, 8, 6 или 4 часов. При этом люди ели то же самое, что и каждый день, не выбирая особые продукты. Количество калорий в контрольных группах было одинаковым.





Сужение окна питания помогает похудеть: организм сжигает больше жира ночью, уменьшается чувство голода и количество потребляемой энергии, повышается метаболическая гибкость.





Маленькое окно питания полезно и для здоровья в целом:





- увеличивается защита от ультрафиолета, рака кожи и старения;

- снижается риск рака груди;

- снижается кровяное давление;

- снижается риск болезней сердца;

- улучшается качество сна.





Что такое циркадные ритмы и почему важно время приема пищи





Важно не только сузить окно питания, но и выбрать правильное время. У каждого организма есть циркадные ритмы: колебания внутренних часов, привязанные к смене дня и ночи.





Утром выбрасывается гормон кортизол, у нас есть энергия и аппетит. Вечером вырабатывается мелатонин: тело готовится ко сну, замедляя внутренние процессы, в том числе пищеварение.





Если есть вечером, сбиваются внутренние часы:





• утром нет сил — уровень кортизола низкий;

• днем организм просыпается;

• вечером уровень кортизола растет, мы голодны и активны, но телу надо спать;

• в итоге повышается риск диабета, ожирения и депрессии.













Как настроить индивидуальный график





Чтобы настроить биологический ритм, нужно:





- вставать в 6:00–7:00 утра или когда стало светло;

- завтракать через 30–60 минут после пробуждения;

- начинать работу через 2–3 часа после того, как мы встали;

- есть на завтрак больше, чем в обед;

- сузить окно питания до 6–8 часов, не меняя калорийность рациона.





Ученые выяснили: те, кто выбирает плотный завтрак и менее плотный обед, теряют вес быстрее, чем те, кто завтракает мало и обедает много.





Как выглядит примерный график 8-часового «окна»: подъем в 7:00, затем плотный завтрак в 8:00; менее плотный обед в 12:00; после него — ужин в 16:00, а для самых стойких — вариант без ужина.





Возникает возмущение: но как я буду бороться с чувством голода весь вечер? Этот феномен ученые тоже изучили. Оказалось, что гормон голода привязан к циркадным ритмам.





Пиковые моменты выброса гормона голода — 8:00, 13:00 и 19:00.





После каждого пика, вне зависимости от того, ел человек или просто выпил чай, через 2 часа волна спадает. Это значит, что не стоит доверять чувству голода, который зовет к холодильнику каждые 3 часа. Ученые утверждают, что со временем организм привыкнет к большому перерыву в еде и чувство голода станет слабее. Если же есть часто, чувство голода, наоборот, станет сильнее.





Первое время может быть тяжело сузить окно питания: несколько дней будет непреодолимое желание съесть слона после 19:00. Это время можно пережить, перекусывая овощами или фруктами. Через неделю тело привыкнет, аппетит станет меньше, сон крепче, а настроение по утрам бодрее.



