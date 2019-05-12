В Мадриде создали прохладный дом без кондиционеров

У доктора нет чёткого распорядка дня, так как он работает в разные смены. Помимо спальни ему построили отсек, где можно провести время, подремать или посмотреть телевизор, который встроен в опускающуюся стену.

В центре дома располагается продуваемая гостиная, по краям различные подсобные помещения. Двери и перегородки используются минимально, чтобы не мешать циркуляции воздуха, через созданные для этой цели окна.

Больше всего солнце на западной стороне дома. Она заставлена стеллажами с различными растениями, овощами, зеленью и цветами. Растения улавливают этот свет и создают тень, чтобы даже в жару не было перегрева. Такая пассивная система охлаждения заодно служит для насыщения воздуха кислородом и поглощения углекислого газа.

В окрестностях Мадрида бывают проблемы с питьевой водой. Проектировщики позаботились и об этом, применяя воду из стока раковины и душа, очищенную от химикатов. Можно считать это чистой водой, которую нельзя пить, но которой можно поливать растения. Не нужны лейки и вёдра, поскольку применяется система рециркуляции воды.

Источник: itcrumbs.ru

