День в истории: Основание IBM и полет женщины в космос

1874 году была открыта Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете — один из мировых центров экспериментальной физики, биологии и других фундаментальных исследований. Основана в 1871 году. Руководители — Дж. Максвелл, Рэлей, Дж. Томсон, Э. Резерфорд, У. Брэгг и др.





Здесь открыты электрон (1897 год), искусственное расщепление атомного ядра (1919 год), нейтрон (1932 год), построена модель структуры ДНК (1953 год), созданы камера Вильсона (1912 год), масс-спектрограф (1913 год), линейный ускоритель (1932 год).





Основана корпорация IBM Суперкомпьютер IBM wikipedia.org/





В 1890 году на территории США проходила перепись населения. Для обработки её результатов впервые был применён «электрический табулятор», изобретённый Германом Холлеритом. Благодаря ему, данные переписи удалось обработать всего за год, тогда как предыдущая перепись 1880 года обрабатывалась 8 лет. Воодушевлённый успехом, изобретатель открыл в 1896 году компанию Tabulating Machine Company.





16 июня 1911 года основана CTR (Computing Tabulating Recording). Она включила в себя Computing Scale Company of America, Tabulating Machine Company (TMC — бывшая компания Германа Холлерита) и International Time Recording Company. Объединённая фирма выпускала широкий ассортимент электрического оборудования: весы, сырорезки, приборы учёта рабочего времени, перфорационные машины. Из-за сложности в управлении разнородным бизнесом в мае 1914 года на пост генерального директора был приглашён Томас Уотсон. После этого компания начала специализироваться на создании больших табуляционных машин.





В 1924 году с выходом на канадский рынок и расширением ассортимента продукции CTR меняет название на International Business Machines или, сокращённо, IBM.





Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентина Терешкова rg.ru





16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.





В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.





Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал:





«Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева.





Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.











