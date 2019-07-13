В США тестировали имплант, возвращающий зрение слепым людям

В США ученые разработали способ вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки импланта, который передает изображения непосредственно в мозг, пишет "Сноб" со ссылкой на The Guardian.

Шесть человек смогли вновь обрести зрение без глаз. Видеокамера прикрепленная к очкам отправляла отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.

Это изобретение — совместная работа студентов медицинского колледжа Бэйлор в Техасе и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследователи просили подопытных с имплантами, каждый из которых был полностью слепым в течение многих лет, смотреть на темный экран компьютера и искать на нем белый квадрат, случайно появляющийся в разных местах на мониторе. Большинство из них людей с помощью импланта смогли увидеть фигуру.

"Это настоящая смена парадигмы лечения людей с полной слепотой". Профессор Лондонского университета Алекс Шортт.

В чем инновационность?

Раньше все попытки создать бионическое зрение были сосредоточены на изобретении имплантов непосредственно для глаза. Для них необходим работающие глаз и зрительный нерв. Для нового изобретения этого не требуется.