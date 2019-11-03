Немецкие и австрийские ученые создали электронную кожу

Команда Дениса Макарова Центра имени Гельмгольца (Дрезден, Германия) — Россендорфа и Мартина Кальтенбруннера из Университета Линца (Австрия) изготовили электронный аналог кожи с похожими свойствами, информирует Ukr.Media.

Как отмечает издание, современные системы работают в режиме отслеживания объектов без сенсорного ввода или регистрируют физические прикосновения. В одном датчике оба типа взаимодействий объединены впервые.

По словам ученых, новый сенсор значительно упростит взаимодействие между человеком и машиной, например, в устройствах виртуальной или дополненной реальности, которые будут влиять сразу на несколько каналов восприятия.

Прибор получил название магнитной микроэлектромеханической системы, или m-MEMS. Он различает стимулы в режиме реального времени и подавляет помехи со стороны других сенсоров.

Магнитный сенсор m-MEMS расположен на тонкой полимерной пленке, укрепленной на слое полидиметилсилоксана, с круглым углублением, в котором расположен гибкий магнит с пирамидальной верхушкой, которая выступает с поверхности.

Благодаря такой конструкции, он не теряет функциональности, даже если его разместить на изогнутой поверхности, например, на кончике пальца.

Сенсор может выборочно контролировать и физические, и виртуальные объекты.

На стекле с постоянным магнитом физики спроектировали виртуальную кнопку, которая управляла освещением в реальной комнате. С помощью пальца с "электронной кожей" они сначала зажгли свет через взаимодействие с магнитом, а когда палец коснулся стекла, m-MEMS автоматически перешла в режим тактильной взаимодействия. Чередуя легкий или сильный ощупь, можно было включать и выключать свет.

"Это может показаться маленьким шагом, но в долгосрочной перспективе это станет фундаментом для взаимодействия машин и людей", — заверил Кальтенбруннер.

Напомним, в прошлом году из США создали 3D-принтер, который может печатать простые электронные устройства на коже человека. 3D-принтер может работать на подвижных поверхностях, которые отслеживаются с помощью компьютерного зрения.