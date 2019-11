Ученые 12 лет искали факторы, предсказывающие личный успех

Ученые из Пенсильванского университета впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании, длившемся 12 лет, приняли участие 11 258 кадетов Военной академии США (Вест-Пойнт).

Для каждого кадета ученые составляли оценку характера, интеллектуальных и физических способностей по 12 пунктам. Вест-Пойнт также предоставил исследователям данные о том, прошел ли абитуриент "звериные бараки" (этап отбора, при котором будущий курсант шесть недель проводит под руководством старшекурсника и учится беспрекословно подчиняться любым приказам и действовать строго по распорядку), окончил ли академию и какой у него был средний балл диплома.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что вероятность успеха в значительной степени определяет твердость характера - совокупность черт, включающих последовательность и упорство в достижении цели. Это помогает не бросить учебу.

Интеллект кадета оказался определяющим фактором при получении высоких академических оценок.

Также выяснилось, что физические способности и решительность стали ключевым моментом в долгосрочной перспективе.

Обладающие этими качествами курсанты в большинстве случаев завершали все четыре года обучения.