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17 апреля 20, 20:31
Установлена температура гибели COVID-19
COVID-19
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Специалисты сначала нагревали вирус в соответствии с протоколом для дезинфекции. Однако штаммы COVID-19 оказались на редкость живучими.
Специалисты сначала нагревали вирус в соответствии с протоколом для дезинфекции. Однако штаммы COVID-19 оказались на редкость живучими.

Французские ученые из Университета Прованса проведи исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирус погибает при температуре в 92℃. Происходит это в течение 15 минут, пишет bioRxiv.

В ходе эксперимента специалисты сначала в течение часа нагревали COVID-19 до 60℃, поскольку это является стандартным протоколом для дезинфекции большинства лабораторий.

Однако оказывалось, что часть штаммов вируса все равно могли размножаться.

Вирус в пробирке удалось полностью уничтожить только при нагреве до 92℃ в течение 15 минут.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, как коронавирус защищается от иммунной системы.
Korrespondent
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