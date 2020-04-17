Установлена температура гибели COVID-19

Французские ученые из Университета Прованса проведи исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирус погибает при температуре в 92℃. Происходит это в течение 15 минут, пишет bioRxiv.

В ходе эксперимента специалисты сначала в течение часа нагревали COVID-19 до 60℃, поскольку это является стандартным протоколом для дезинфекции большинства лабораторий.

Однако оказывалось, что часть штаммов вируса все равно могли размножаться.

Вирус в пробирке удалось полностью уничтожить только при нагреве до 92℃ в течение 15 минут.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, как коронавирус защищается от иммунной системы.