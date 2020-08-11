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Новости
Наука
11 августа 20, 09:04
Всего за 35 лет в Арктике растает весь лед - ученые. ВИДЕО
Арктика
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Климатологи Земли уверены, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты.

Британские ученые-климатологи установили, что уже к 2035 году Арктика полностью останется без льда. Результаты их исследования в понедельник, 10 августа, опубликовал научный журнал Nature Climate Change.

Отмечается, что к такому выводу эксперты пришли, проанализировав состояние северной части планеты во времена последнего теплого периода в истории Земли - 125 тысяч лет назад.

"Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления. Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением", - заявила один из авторов статьи, палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм.

Климатологи мира практически уверены, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если не сдержать рост температур на отметке в 1,5 градуса, указано в работе.

Авторы исследования заявили о намерении привлечь внимание главных политиков мира и заставить их активнее работать над реализацией новых мер по борьбе с проблемами климата, в частности, по снижению объемов выбросов парниковых газов.

Ранее в июле в Арктике зафиксировали абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений.

Как сообщалось, на арктическом архипелаге Шпицберген ученые зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеорологических наблюдений – почти 22 градуса.
Korrespondent
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