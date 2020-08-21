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Новости
Наука
21 августа 20, 22:03
Искусственный интеллект решил задачу Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
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Открытие поможет узнать причину болезней сердца.

Ученые разобрались в сети мышечных волокон (трабекул), которые выстилают внутреннюю поверхность человеческого сердца. 500 лет назад итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи стал первым, кто изобразил трабекулы и их фрактальные узоры в форме снежинок. Леонардо так не понял их предназначение. С этим разобрались ученые из США, Великобритании, Германии и Индии. Об исследовании рассказали на сайте Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI) и в рецензируемом научном журнале Nature.

Ученые знали, что сердечные трабекулы формируются на раннем этапе развития зародыша. Они помогают насытить кислородом растущее сердце. Но зачем они взрослому? Это пытались понять с 16 века.

Международная группа ученых заставила искусственный интеллект изучить 25 тысяч фотографий сердца, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Программа также проанализировала морфологические и генетические данные.

Леонардо да Винчи думал, что трабекулы согревают проходящую сквозь сердце кровь. Оказалось, что шероховатая поверхность желудочков повышает эффективность кровотока после каждого удара сердца. Процесс сравнили с тем, как ямочки на мяче для гольфа снижают сопротивление воздуха в полете.

Освоив генетические данные 50 пациентов, ученые поняли: фрактальные структуры связаны с риском развития сердечной недостаточности.

На основе нескольких рисунков Леонардо да Винчи ученые создали иллюстрацию, как выглядит человеческое сердце изнутри.
kp.ua
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