Медики рассказали о самой главной причине онкологии

Российский хирург-онколог Иван Карасев назвал основную причину рака. По его словам, она провоцирует онкологию в подавляющем большинстве случаев, цитируют его местные СМИ. Об этом пишет fraza.com.

Медик говорит: «95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга».

Он также пояснил: «Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль».

Врач отмечает: «Причиной рака может оказаться регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных мясных продуктов, так как при этом выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки».

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Россиянин констатирует: «Впоследствии возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития онкологии».



