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Новости
Наука
7 сентября 20, 15:39
Почему некоторые продукты ускоряют старение?
старение
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Негативный эффект объяснили диетологи.

Некоторые продукты вызывают раннее старение, поскольку их компоненты разрушают коллаген. Об этом сообщил медицинский портал со ссылкой на исследование, проведенное в Испании.

По мнению испанских ученых, раннее старение может начаться из-за частого употребления жареного мяса, фастфуда. Специалисты поясняют, что жаренные в масле продукты синтезируют канцерогены, которые разрушительно действуют на белок соединительной ткани - коллаген. Это приводит к раннему старению: теряя коллаген, кожа теряет молодость, упругость, гладкость, становится рыхлой, дряблой и морщинистой.

Поэтому всем, кто хочет продлить молодость, следует минимизировать в своем рационе бургеры, жареную картошку, сладости. Это предотвратит ранние возрастные изменения и отодвинет старение.
kp.ua
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