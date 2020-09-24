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24 сентября 20, 11:09
Коронавирус в Украине: как правильно носить защитную маску
маска
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Врач-инфекционист рассказал, почему так важно носить защитную маску правильно, а не на подбородке, как делает это большинство украинцев.

В магазин и транспорт без маски нельзя, но многие украинцы умудряются обходить правила и носят маску формально - на подбородке. Как правильно защищать органы дыхания - спрашиваем у эксперта.

Официально в Украине запрещено заходить без масок в общественный транспорт и торговые центры. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа.

Почему так происходят, рассказывают сами украинцы:

"Потому что я не верю в этот коронавирус, он уже всем надоел", "Я уже переболела", "Потому что мне так удобно", "Просто упала маска".

Инфекционист объясняет: обмануть вирус, выставив нос с маски, - не удастся.

Теряется любой смысл маски. Какой смысл в такой защите? Маска - определенный барьер, который на сегодня просто необходим. Хуже всего, что человек не только рискует сам, но и подвергает опасности других. Постоянно присутствует носовое дыхание, которое исправно выделяет аэрозоль с содержанием вируса, так же мы носом втягиваем этот воздух, который абсолютно никак не фильтруется.

По интернету даже гуляет мем, где сравнивают спущенную с носа маску с неправильным ношением нижнего белья.

Шутники доказывают, что маска на подбородке - фикция защиты от вируса. Между тем в Бразилии даже создали социальную рекламу, чтобы напомнить, как правильно носить маску.

Ранее ученые рассказали, что самодельные маски из хлопка могут обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией на 99,9%.
telegraf.com.ua
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