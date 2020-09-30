В ООН дали простой совет: Сердце будет благодарно

"Чтобы избежать проблем с сердцем и не допустить возникновения инсульта, эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения, - ред.) рекомендуют сократить потребление соли на 30%. Большое содержание соли характерно для готовой пищевой продукции, такой как хлеб, переработанное мясо, закуски", - говорится в описании к ролику.

Также создатели ролика подчеркивают, что соль может "скрываться" среди ингредиентов готовой продукции под названием "натрий" (англ. - sodium).

Чтобы избежать проблем с сердцем и не допустить возникновения инсульта, эксперты ВОЗ рекомендуют сократить потребление соли на 30%. Большое содержание соли характерно для готовой пищевой продукции, такой как хлеб, переработанное мясо, закуски.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное давление, которое является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным медиков из Великобритании, идеальным ежедневным перекусом, идущим на пользу сердцу, можно считать миндаль – он эффективно защищает от развития многих патологий сердечно-сосудистой системы.

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