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9 октября 20, 09:55
Маски и прививки от гриппа. Как не заразиться коронавирусом
маски
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Профилактика от коронавируса остается самым действенным способом лечения.

На сегодняшний день в Украине устанавливаются все новые антирекорды по новым случая заболевания на коронавирус. Количество мест в больницах только сокращается и картина к ноябрю только ухудшается. Лечением коронавируса занимаются даже непрофильные врачи (гинекологи,ЛОРы и т.д.).

Что мы можем сделать в данной ситуации? Рекомендации от ассистента отделения хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Павла Быка.

1. Нужно обязательно надевать маску в местах скопления людей. При этом, нужно носить маску правильно, а не под нос. Специалист даже выложил варианты ношения маски.

2. Нужно мыть руки после транспорта или обрабатывать антисептиком.

3. Если почувствовали, что заболеваете или простудились - сидите дома.

4. Нужно принять вакцину от гриппа. Также не лишним будет прививаться от пневмококковой инфекции.

5. Сохраняем трезвый ум. Большинство случаев COVID заканчиваются выздоровлением! Прежде чем бездумно бежать в аптеку или на ПЦР или КТ, посоветуйтесь с врачом.

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Напомним, тенденция заболеваний коронавирусом в последнее время пугает. Вчера впервые было зафиксировано более 5 тысяч новых больных за сутки.
telegraf.com.ua
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