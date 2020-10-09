Суточное число заболевших в Украине движется к 6000

Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Скончались 89 пациентов (днем ранее – рекордные 93 жертвы болезни).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.







Данные по регионам:

Винницкая обл - 7331 (+134) Волынская обл - 9373 (+174) Днепропетровская обл - 8301 (+307) Донецкая обл - 5372 (+254) Житомирская обл - 7718 (+261) Закарпатская обл - 10473 (100) Запорожская обл - 5172 (+165) Ивано-Франковская обл - 14835 (+142) Кировоградская обл - 1262 (+28) г. Киев - 26463 (+567) Киевская обл - 10629 (+156) Львовская обл - 22172 (+249) Луганская обл - 1613 (+133) Николаевская обл - 4293 (+139) Одесская обл - 16107 (+403) Полтавская обл - 3921 (+236) Ровенская обл - 13981 (+183) Сумская обл - 6404 (+207) Тернопольская обл - 15284 (+305) Харьковская обл - 23342 (630) Херсонская обл - 1714 (+78) Хмельницкая обл - 8062 (+330) Черновицкая обл - 15939 (+182) Черкасская обл - 5349 (+196) Черниговская обл - 5212 (+146)

В связи с постоянных ростом количества заболевших глава Минздрава Максим Степанов выпустил обращение, заявив, что ситуация сравнима с той, что весной была в Италии и Испании. И отметил, что Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом.









Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко.









Респираторы с клапаном выхода запрещены, маски – обязательны.