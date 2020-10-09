Суточное число заболевших в Украине движется к 6000

Вчера, 8 октября, в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
Скончались 89 пациентов (днем ранее – рекордные 93 жертвы болезни).
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.
Данные по регионам:
Винницкая обл - 7331 (+134)
Волынская обл - 9373 (+174)
Днепропетровская обл - 8301 (+307)
Донецкая обл - 5372 (+254)
Житомирская обл - 7718 (+261)
Закарпатская обл - 10473 (100)
Запорожская обл - 5172 (+165)
Ивано-Франковская обл - 14835 (+142)
Кировоградская обл - 1262 (+28)
г. Киев - 26463 (+567)
Киевская обл - 10629 (+156)
Львовская обл - 22172 (+249)
Луганская обл - 1613 (+133)
Николаевская обл - 4293 (+139)
Одесская обл - 16107 (+403)
Полтавская обл - 3921 (+236)
Ровенская обл - 13981 (+183)
Сумская обл - 6404 (+207)
Тернопольская обл - 15284 (+305)
Харьковская обл - 23342 (630)
Херсонская обл - 1714 (+78)
Хмельницкая обл - 8062 (+330)
Черновицкая обл - 15939 (+182)
Черкасская обл - 5349 (+196)
Черниговская обл - 5212 (+146)
В связи с постоянных ростом количества заболевших глава Минздрава Максим Степанов выпустил обращение, заявив, что ситуация сравнима с той, что весной была в Италии и Испании. И отметил, что Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом.
Жесткий карантин вернут, если заполненность больниц "ковидниками" приблизится к 100%, заявил главсанврач Ляшко.